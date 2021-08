Amsterdam wil de helft van de windmolens die de stad in de planning heeft, bouwen in en rond het havengebied. Daarmee moet 25 megawatt worden opgewekt van de 50 megawatt aan windenergie die Amsterdam voor 2030 wil gaan produceren. Waar de andere helft van de windmolens moet worden neergezet, is nog onderwerp van onderzoek en discussie.