Dirk de Jong werd geboren op 30 oktober 1927 in Rotterdam. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1960 vrijgemaakt gereformeerd predikant in Middelstum. Daarna was hij predikant voor vier gemeenten van de Canadian Ds. D. de Jong, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), is op 31 juli overleden.