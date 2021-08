Er is een oplossing in zicht voor de drie binnenvaartschepen die sinds vorige week dinsdag aan de ketting liggen omdat er te veel van het giftige gas fosfine in het laadruim is gemeten. De schepen brachten tarwe uit Polen naar diervoederbedrijf De Heus Voeders. De Coby, de Imatra en de Semper Spera liggen nu in havens in Utrecht, Veghel en Zwolle.