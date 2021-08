Het Havenbedrijf Rotterdam gaat onderzoeken hoe blauwe ammoniak kan worden geïmporteerd vanuit Noorwegen. Waterstof kan worden omgezet in ammoniak, dat veel makkelijker is te vervoeren. Deze ammoniak uit Noorwegen wordt gemaakt uit aardgas, waarbij de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en opgeslagen en wordt daarom ‘blauw’ genoemd. Ammoniak is ook een belangrijke grondstof voor de productie van kunstmest en voor de chemie.