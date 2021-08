Justitie heeft de bewering van een man dat hij wist wie er achter de moordaanslag op advocaat Philippe Schol in november 2019 zat, afgedaan als „volkomen ongeloofwaardig”. De man in kwestie is Dejan A., een van de twee broers die samen met hun vader tot levenslang is veroordeeld voor een viervoudige moord in Enschede in 2018.