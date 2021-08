AEX zet recordreeks voort dankzij chipbedrijven

De Amsterdamse AEX-index zette donderdag de recordreeks voort, mede dankzij de aanhoudende opmars van de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML. Ook op de andere Europese beurzen was de stemming positief door optimisme over de overwegend sterke bedrijfsresultaten. Vooral in Duitsland was het een drukke dag met resultaten van grote bedrijven, zoals Adidas, Bayer, Lufthansa en Zalando. Op het Damrak werden de cijfers van maritiem dienstverlener SBM Offshore goed ontvangen.