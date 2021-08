De Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) in Helmond krijgt opnieuw een tik op de vingers van de gezondheidsinspectie. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is de zorg bij de organisatie nog steeds niet helemaal op orde. De zorgorganisatie is door de inspectie weer zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld.