Duitsland bereidt coronamaatregelen voor herfst en winter voor

De Duitse regering voorziet in het najaar een vierde golf van het coronavirus en bereidt zich erop voor de bevolking in herfst en winter weer beperkingen op te leggen. Maar een ingrijpende lockdown zoals een jaar geleden kan waarschijnlijk worden voorkomen dankzij de vaccinatiecampagne, zo staat in de stukken die zijn bestemd voor topoverleg over de kwestie. Bondskanselier Angela Merkel overlegt dinsdag met de deelstaatpremiers over wat voor maatregelen zouden moeten gelden. In Duitse media wordt melding gemaakt van de voorstellen die dan op tafel liggen. Ze verwachten dat de regeringsleiders dinsdag de knoop meteen doorhakken.