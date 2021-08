Het aantal startende ondernemers in de bouw en de horeca is afgelopen maand flink toegenomen. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK), die maandelijks met een trendrapport over het aantal beginnende ondernemers komt, groeide het aantal starters in de bouw met bijna een vijfde in vergelijking met juli 2020. In de horeca gaat het om een toename van 13 procent op jaarbasis.