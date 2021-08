Een bosbrand in de Turkse provincie Mugla heeft, ondanks massale brandweerinzet, een elektriciteitscentrale bereikt. De centrale, die met kolen wordt gestookt, is woensdagavond ontruimd maar de autoriteiten vrezen dat het vuur de voorraad kolen kan bereiken. Inwoners van een nabijgelegen plaats aan de Egeïsche zee zijn uit voorzorg per boot geëvacueerd.