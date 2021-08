Nederland stuurt twee helikopters naar Albanië om te helpen bij de bestrijding van bosbranden in het Balkanland. Ook Tsjechië stelt een heli beschikbaar. Andere EU-landen schieten ook Italië, Griekenland en Noord-Macedonië te hulp met materieel en brandweerpersoneel. In heel Zuid-Europa woeden bosbranden, de zwaarste in jaren.