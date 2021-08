Autoproducent General Motors (GM) stond woensdag bij opening van de aandelenbeurzen in New York bij de verliezers. De onderneming kwam met een tegenvallende handelsupdate en werd daar door beleggers op afgerekend. Verder reageerden beleggers op cijfers over de werkgelegenheid in de VS. Het aantal nieuwe banen in het Amerikaanse bedrijfsleven nam veel minder hard toe dan waar door kenners rekening mee werd gehouden.