De Rotterdamse politie plaatst na meerdere schietincidenten in korte tijd een mobiele post in de wijk Feijenoord. De post staat de komende dagen op verschillende plaatsen in de buurt en bewoners kunnen er terecht om te praten over de recente gebeurtenissen. „We willen burgers laten zien dat we aanwezig zijn en aanspreekbaar zijn”, stelt de politie. „Ook kijken we of we informatie kunnen ophalen.”