Philips roept twee keer in korte tijd gevaarlijke apparaten terug

Zorgtechnologiebedrijf Philips heeft kort na de grote terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur ook nog tienduizenden beademingsapparaten van ziekenhuizen teruggeroepen. Volgens een melding van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) kan die apparatuur eveneens ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot verwondingen of zelfs overlijden. De toezichthouder heeft beide terugroepacties van Philips in de hoogste risicocategorie, de zogeheten Class 1, ingeschaald.