Meer en meer Europese vakantiegangers schuiven onzekerheid over coronaregels over de grens opzij en pakken het vliegtuig. Budgetvlieger Ryanair vervoerde in juli 9,3 miljoen passagiers. Dat zijn ruim dubbel zoveel reizigers als er in dezelfde maand van vorig jaar met de Ierse maatschappij vlogen.