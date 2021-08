De politie heeft woensdagochtend een 19-jarige verdachte uit Hilversum aangehouden die mogelijk betrokken was bij twee geweldsincidenten in de vroege ochtend van 14 juli in El Arenal op Mallorca. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van tweemaal poging tot doodslag omdat hij twee slachtoffers op en tegen het hoofd zou hebben hebben geschopt.