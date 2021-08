Olie- en gasconcern Shell bekijkt momenteel of het nog langer actief wil zijn op het vasteland van Nigeria. „Er zijn besprekingen gaande met de Nigeriaanse regering over de volgende stappen voor onze onshore-activiteiten in Nigeria. We zijn in de beginfase van de herziening van de commerciële opties”, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in De Telegraaf.