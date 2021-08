De Belgische belastingdienst wil dat supermarktconcern Ahold Delhaize nog honderden miljoenen euro’s aan belasting betaalt in verband met de juridische overname van Amerikaanse supermarkten van dochter Delhaize. De kwestie, waar de Vlaamse zakenkrant De Tijd als eerste over schreef, is door Ahold Delhaize in zijn jaarverslag gemeld. De zaak zou Ahold Delhaize maximaal 380 miljoen euro kunnen kosten.