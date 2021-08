Bij een frontale botsing tussen twee passagierstreinen in het zuidwesten van Tsjechië zijn volgens de eerste berichten twee doden en tientallen gewonden gevallen. De treinen botsten bij Domazlice, vlak bij de Duitse grens. De Tsjechische minister van Transport, Karel Havlicek, noemde het incident zeer ernstig en is naar de plek van het ongeluk gegaan. Een van de twee treinen was een sneltrein van München naar Praag.