IMCD helpt AEX-index aan nieuw recordniveau

De Amsterdamse AEX-index tikte woensdag een nieuw recordniveau aan onder aanvoering van IMCD. De chemicaliëndistributeur werd flink hoger gezet dankzij beter dan verwachte resultaten. Wolters Kluwer ging iets omhoog. De informatieleverancier is positief over het herstel van de coronacrisis. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt. De werkgelegenheid speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.