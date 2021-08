Bedrijfsresultaten en Amerikaanse arbeidsmarkt in focus op beurs

De beurshandel in Amsterdam staat woensdag opnieuw in het teken van de halfjaarcijfers van bedrijven. Op het Damrak openden onder meer chemicaliëndistributeur IMCD en informatieleverancier Wolters Kluwer de boeken. Daarnaast wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt. Het ADP-rapport vormt een indicator voor het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven. De werkgelegenheid speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.