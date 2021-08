Duitse afvalverwerkers worstelen na de ernstige watersnood van vorige maand met het wegwerken van de ravage. In een centrum in Niederzissen (Rijnland-Palts) liggen nog wasmachines, stoelen, banken en koelkasten opgestapeld. „We hebben hier op dit moment ongeveer 35.000 ton afval uit het rampgebied”, zei directeur Sascha Hurtenbach tegen persbureau AFP. „En we hebben al eenzelfde hoeveelheid naar een vuilnisbelt gebracht.”