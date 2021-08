De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met een klein verlies gesloten. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus in Japan. Ook een sterker dan verwachte krimp van de Japanse dienstensector in juli zorgde voor enige koersdruk. De staalbedrijven stonden in de belangstelling dankzij sterke resultaten van staalfabrikant Nippon Steel.