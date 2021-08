Koffie- en theeconcern JDE Peet’s voorziet dat het herstel in onder meer de horeca in de tweede jaarhelft doorzet. Ook de leveringen aan kantoren zullen weer verder toenemen, denkt het moederbedrijf van Douwe Egberts. Daar was in het eerste halfjaar pas laat wat van te merken, waardoor het in de resultaten nog niet echt tot uiting kwam.