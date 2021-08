De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch beslist woensdag of een 28-jarige man uit Eindhoven langer in de cel blijft zitten. Hij zou op forse schaal een zogenoemd zelfmoordpoeder hebben verkocht. De man wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, overtreding van de Geneesmiddelenwet en witwassen. Zijn voorarrest kan maximaal met negentig dagen worden verlengd, daarna moet er een openbare zitting in de rechtbank plaatsvinden.