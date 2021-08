Bij de vaccinatielocatie Expo in Houten, een van de grotere locaties in regio Utrecht, worden op woensdag de laatste prikken gezet. De locatie sluit omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, het vaccinatietempo afneemt en ook huurtermijnen voor vaccinatielocaties aflopen, aldus een woordvoerder van GGD regio Utrecht. Later worden ook andere grote vaccinatielocaties daarom gesloten.