Een echtpaar uit St. Louis dat in 2020 bekendheid verwierf door vreedzame Black Lives Matters-demonstranten met vuurwapens te bedreigen, is afgelopen vrijdag gratie verleend, kondigde gouverneur Mike Parson van de staat Missouri dinsdag aan. Zo hield de Republikeinse gouverneur zich aan een belofte die hij het paar had gedaan voordat het schuldig pleitte.