President Biden roept partijgenoot Cuomo op af te treden

De Amerikaanse president Biden heeft de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, opgeroepen af te treden nadat is gebleken dat Cuomo jarenlang vrouwen seksueel lastigviel. Kort daarvoor hadden kopstukken van de Democratische Partij van Biden hun partijgenoot Cuomo al opgeroepen op te stappen. Zo voegde ook de gezaghebbende Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van het parlement, zich in de groeiende rij.