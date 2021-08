De politie deelt beelden van twee mogelijke daders die de ruiten van een woning van een persfotograaf in Vlaardingen op vrijdagavond 14 mei hebben ingegooid. Ook worden foto’s van een rode bestelbus en een grijze Volkswagen Golf gedeeld, die rond de tijd van het incident in de straat reden. De politie vraagt of mensen de daders of auto’s herkennen.