Ahold Delhaize kreeg vragen over prijsafspraken mondkapjes België

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer supermarktketen Albert Heijn, drogisterijketen Etos en drankenwinkel Gall & Gall, is ook benaderd door de Belgische concurrentiewaakhond in verband met het onderzoek naar onderlinge prijsafspraken over mondkapjes in supermarkten. Het supermarktconcern antwoordt op vragen van het ANP dat zijn Belgische keten Delhaize in juni vorig jaar vragen heeft ontvangen van de toezichthouder. Delhaize heeft medewerking verleend en erna niets meer gehoord van de onderzoekers, laat een woordvoerster weten.