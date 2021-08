De lancering van een nieuw ruimtevaartuig is dinsdag niet doorgegaan. De Starliner, die door vliegtuigbouwer Boeing is ontwikkeld, had moeten opstijgen voor een onbemande vlucht naar het ruimtestation ISS. Een paar uur voor vertrek, terwijl de raket klaarstond op het lanceerplatform, besloot de vluchtleiding om de lancering uit te stellen.