Een hoge bestuurder bij Activision Blizzard is opgestapt vanwege een rechtszaak tegen het gamesbedrijf om seksuele intimidatie en ongelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers. J. Allen Brack is wegens het schandaal afgetreden als president van het onderdeel Blizzard, meldt het bedrijf in een e-mail aan het personeel.