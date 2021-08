Wall Street oordeelt wisselend over resultaten grote bedrijven

Na weer een reeks bedrijfsresultaten is Wall Street dinsdag met kleine koersbewegingen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Onder meer webwinkelconcern Alibaba, chemiebedrijf DuPont en kledingverkoper Under Armour openden de boeken. Beleggers reageerden wisselend. Daarnaast leven er zorgen op de financiële markten over de flink om zich heen grijpende Delta-variant van het coronavirus en de opstelling van China ten opzichte van gamesbedrijven.