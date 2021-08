Politie Leeuwarden achtervolgde en schoot op man met nepvuurwapen

De man die maandagavond in Leeuwarden werd aangehouden, had een nepvuurwapen bij zich. Meerdere politie-eenheden reageerden op meldingen dat een man in een horecagelegenheid een vuurwapen bij zich zou hebben. Agenten zetten de achtervolging in toen die man een woonwijk in vluchtte. Zij hadden gezien dat de verdachte een vuurwapen of een voorwerp dat daar sprekend op leek tevoorschijn haalde. Tijdens de achtervolging losten meerdere politiemensen schoten, de verdachte werd geraakt in zijn heup, meldt de politie dinsdag.