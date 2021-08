Een Nederlander krijgt 2,5 tot 3,5 jaar cel van de Duitse rechter, na een poging tot het stelen van een Romeinse goudschat uit een museum in de stad Trier. De 28-jarige man werd in mei aangeklaagd en erkent medeplichtig te zijn geweest. De beoogde buit was 18,5 kilo goud, ter waarde van zo’n 600.000 euro.