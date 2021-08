Een 25-jarige man uit Zwijndrecht die afgelopen donderdag is opgepakt, wordt verdacht van betrokkenheid bij het doden van een man wiens lichaam maandagavond in een auto in Dordrecht is gevonden. Het stoffelijk overschot zat in koffers in de auto die in de Aalbersestraat in Dordrecht geparkeerd stond. Het slachtoffer is waarschijnlijk een 29-jarige man uit Zwijndrecht, die eerder als vermist was opgegeven.