De politie heeft maandagavond op de A9 bij Heemskerk de 26-jarige bestuurder van een slingerende vrachtauto met oplegger aangehouden. De chauffeur belde niet handsfree, was onder invloed van drugs en zijn rijbevoegdheid om een vrachtwagencombinatie te besturen bleek eerder te zijn geschorst nadat hij drie keer onder invloed in een voertuig was aangehouden, meldt de politie.