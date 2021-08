België, Portugal en Luxemburg hebben als eerste EU-landen geld ontvangen uit het tijdelijke Europese herstelfonds. Het gaat in totaal om bijna 3 miljard euro, waarvan het leeuwendeel (2,2 miljard) voor Portugal is bestemd. Met de eerste geldstroom uit het fonds van in totaal 672,5 miljard euro kunnen de drie landen aan de slag met door Brussel goedgekeurde projecten.