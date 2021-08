Duitsland begint met een extra coronaprikronde voor risicogroepen. Twee vaccinaties met Pfizer of Moderna en één prik met Janssen of AstraZeneca lijken te weinig immuniteit te geven tegen de deltavariant van het coronavirus. Ouderen of personen met een zwakke gezondheid kunnen vanaf september zo’n zogeheten booster krijgen, maakte de Duitse regering maandag bekend. Biedt zo’n extra prik soelaas?