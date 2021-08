De politierechter in Lelystad heeft de 35-jarige Jacob B. dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. B. reed op 28 maart bij de Sionkerk in zijn woonplaats Urk in op een verslaggever van PowNed. Die was samen met een cameraman ter plaatse om verslag te doen, omdat de Sionkerk ondanks de coronamaatregelen de deuren opende voor alle gemeenteleden. Dat leidde tot ophef en ruime aandacht van de pers.