Bij de aanhouding van een 31-jarige man heeft de politie in Rotterdam maandagavond waarschuwingsschoten gelost. De man uit Ter Apel was kort daarvoor betrokken bij een steekpartij en een vechtpartij met een andere man in een park in de wijk het Oude Westen. Die andere verdachte, een man van 32 van wie de woonplaats onbekend is, kon al vrij snel worden opgepakt. Beiden zouden hebben gestoken.