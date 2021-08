BMW heeft het afgelopen kwartaal een flinke winst geboekt. De Duitse automaker leverde veel meer auto’s af in vergelijking met vorig jaar, toen de verkopen werden geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Ondanks de goede resultaten kwam BMW met de waarschuwing dat leveringen in de tweede helft van het jaar mogelijk onder druk komen te staan. De oorzaak is het wereldwijde chiptekort waar de autosector al tijden mee kampt.