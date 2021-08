Activist uit Belarus dood in park Oekraïense hoofdstad gevonden

Een activist uit Belarus die naar Oekraïne was uitgeweken, is dood aangetroffen in een park in de hoofdstad Kiev. Vitali Sjisjov werd maandag door zijn partner als vermist opgegeven nadat hij niet was teruggekeerd van een wandeling. De politie van Kiev heeft bekendgemaakt dat hij opgehangen in het park is gevonden. Het onderzoek moet uitwijzen hoe de man is gestorven. De politie sluit niet uit dat het om een moord met voorbedachten rade gaat die de daders als een zelfmoord wilden voorstellen.