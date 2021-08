Gamebedrijven onderuit op Aziatische beurzen na kritiek Peking

De Japanse en Chinese makers van computerspelletjes zijn dinsdag hard onderuitgegaan op de aandelenbeurzen in Tokio en Hongkong. De koersdalingen volgden op berichten in de Chinese staatsmedia, waarin online gaming werd omschreven als „spiritueel opium” en zorgen werden geuit over de hoeveelheid tijd die de jeugd doorbrengt met het spelen van games. Beleggers vrezen nu dat Peking strengere maatregelen tegen de sector zal nemen.