Ruim 775.000 Nederlanders hebben niet genoeg geld om een week op vakantie te kunnen gaan. Dat is ongeveer 40 procent van de mensen met een laag inkomen in ons land, meldt de Europese vakbondskoepel ETUC op basis van onderzoek waar het AD eerder over berichtte. De vereniging van vakbonden pleit voor een hoger minimumloon om het probleem tegen te gaan.