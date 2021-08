De Tunesische president Kais Saied nam op 25 juli een aantal dramatische beslissingen. In principe werd het democratische proces in het land tijdelijk in de wacht gezet. Saied maakte in een toespraak duidelijk dat dit geen aanval op de grondwet was, maar dat hij juist handelde overeenkomstig de Tunesische constitutie. Artikel 80 van de grondwet geeft het staatshoofd vergaande bevoegdheden in geval de staat in acuut gevaar is.