Heineken licht hoger in groene AEX na resultaten

Het aandeel Heineken is maandag licht vooruitgegaan op de Amsterdamse beurs. De bierbrouwer zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen als gevolg van de versoepelingen van coronamaatregelen, maar waarschuwde wel voor nieuwe coronabeperkingen in delen van de wereld en hogere grondstofprijzen. Kunstmestproducent OCI werd wel flink hoger gezet, dankzij beter dan verwachte resultaten. Beleggers keken verder vooral uit naar de industriecijfers van de eurozone.