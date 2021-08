Referendum over vervolging ex-presidenten Mexico mislukt

Een referendum waarmee de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zijn voorgangers wilde vervolgen, is op een mislukking uitgelopen. López Obrador legde de Mexicanen de vraag voor of ze ermee instemmen dat vijf ex-presidenten wegens corrupte praktijken moeten worden vervolgd. Nog geen 8 procent van de kiezers bracht zondag een stem uit. Bijna iedereen antwoordde ’ja’, maar voor de geldigheid van het referendum was een opkomst van 40 procent vereist.