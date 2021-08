Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag uit naar de resultaten van Heineken. De bierbrouwer heeft zijn omzet in het eerste halfjaar flink zien stijgen als gevolg van de versoepelingen van coronamaatregelen. De beursmaand augustus begint verder rustig, maar later in de week komen onder meer AEX-bedrijven DSM, Wolters Kluwer, IMCD en ING met kwartaalcijfers.