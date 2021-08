Optimisme over bedrijfsresultaten zet Nikkei flink hoger

De aandelenbeurs in Tokio is maandag met een stevige winst aan de maand augustus begonnen. Beleggers schoven de zorgen over de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan aan de kant en trokken zich op aan een aantal sterke bedrijfsresultaten en een verdere groei van de Japanse industrie. Tegenvallende groeicijfers van de Chinese industrie wakkerde daarnaast de hoop aan op nieuwe stimuleringsmaatregelen door Peking voor de op een na grootste economie ter wereld.